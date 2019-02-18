اونلاين | بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، في المباراة التي ستجمع الفريقين الكبيرين في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة في البث المباشر عبر قناة beIN SPORTS. البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبايرن ميونيخ ليفربول وبايرن ميونيخ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS مواجهة ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة هي إحدى ثلاث مواجهات نارية أسفرت عنها القرعة بعد مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي (صفر-2 ذهابا الأسبوع الماضي)، وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين يلتقيان ذهابا الأربعاء في مدريد. ويقدم ليفربول أداء مميزا هذا الموسم إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي علما بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، وخط دفاعي صلب بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك أبرز الغائبين عن مواجهة الغد بسبب الإيقاف. موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ يستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 19 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. سيتم وضع البث قبل بداية المباراة

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