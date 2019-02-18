اونلاين | كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر كورة لايف يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد Chelsea vs Manchester United في كأس الإتحاد الإنجليزي 2019 The FA Cup مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز تشيلسي في العاصمة لندن بإنجلترا مباراة تجمع البلوز تشيلسي مع الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد في مباراة كبيرة منتظرة من الفريقين في قمة وسهرة انجليزية كبيرة منتظرة الليلة وذلك ضمن مباريات الدور الخامس من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي موسم 2018-2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , مباراة قمة الكأس بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تقودها صافرة الحكم كيفين فريند , حيث يشهد الدور الخامس، دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لقاء قوي للغاية، يعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة الإنجليزية، يحل خلالها فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على لمواجهة نظيره تشيلسي في ختام مباريات الدور، الذي انطلقت منافساته يوم الجمعة الماضي.

وقد افتتح فريق تشيلسي مبارياته ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الدور الثالث، والذي تمكن خلاله من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل على حساب نوتينجاهم فورست، قبل أن يتمكن من اجتياز الدور الرابع بثلاثة أهداف دون مقابل أيضاً على حساب شيفيلد وينزداي. على الجانب الآخر، تمكن فريق مانشستر يونايتد من الإطاحة بأحد المنافسين على اللقب خلال الدور الرابع، السابق، حيث حقق الفوز على حساب فريق أرسنال وعلى ملعب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في حين اجتاز الدور الثالث على حساب فريق ريدينج بهدفين دون مقابل. وقد التقى كلا الفريقين خلال سبع مباريات خلال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز خلال أربع مباريات بما فيها نهائي النسخة السابقة ونهائي 2007، مقابل انتصار وحيد فقط لفريق مانشستر يونايتد، في حين سيطر التعادل على مباراتين. ويسعى فريق تشيلسي لمواصلة الانتصارات والتأهل للدور ربع النهائي، والإطاحة بأحد أكبر منافسيه على اللقب بعد مغادرة ليفربول وأرسنال للبطولة خلال الأدوار السابقة من أجل الحصول على اللقب التاسع والثاني على التوالي، فيما يأمل مانشستر يونايتد في الإطاحة بمنافس جديد والخروج بالفوز الثاني على حساب البلوز والمنافسة على اللقب الثالث عشر.