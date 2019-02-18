اونلاين | كورة لايف مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بث مباشر .. koora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بث مباشر .. koora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم إلى ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين من أجل مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والتي ستقام في إطار مواجهات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، وفي إطار حرص موقعنا كورة جول على تقديم أفضل الخدمات لمتابعيه نقدم لكم خدمة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بجودة عالية و بدون إعلانات وكلف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكم كيفين فريند بقيادة الدفة التحكيمية لمباراة اليوم.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون مواجهة تشيلسي ضد اليونايتد اليوم منقولة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات ، رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الاثنين ، يمكنكم الحصول على رابط بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد سيتم نقل اللقاء عبر قناتي beIN SPORTS HD 2 و beIN SPORTS HD 11 EN بصوت المعلق الرياضي الكبير رؤوف خليف.

يدخل فريق مانشستر يونايتد مبارة اليوم ضد تشيلسي بقيادة المدير الفني أولي جونار سولسكيار على أمل تحقيق الفوز بشعار لا بديل عن الفوز حيث يخوض فريق الشياطين الحمر مواجهة اليوم منتشيًا بنتائجه الجيدة بالدوري مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي يوتيوب hd اليوم الاثنين وكان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل إلى الدور الخامس من البطولة بعد الفوز على آرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الإمارات بالدور الرابع من البطولة، ويطمع اليونايتد في خطف بطاقة التأهل اليوم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر يخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم تحت قيدة المدير الفني ماوريسيو ساري متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور حيث تقام المباراة على ملعبه مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الأن بث مباشر بكأس انجلترا وكان فريق البلوز قد تأهل إلى الدور الخامس من البطولة على حساب شيفيلد وينزداي يعد التعلب عليه بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد 27 يناير الماضي على ملعب ستامفورد بريدج وسجل لأهداف كالوم وويليام " هدفين ".