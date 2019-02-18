اونلاين | يلا شوت حصري الجديد بث حي HD مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم جوال .. يلا شوت تشيلسي .. يلا شوت مانشستر يونايتد HD

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سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتتح ملعب أولد ترافورد أبوابه لاستضافة قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 18 فبراير 2019 في مباراة ستكون مليئة بالقوة والإثارة نظرا لقوة الفريقين كونهما أثنين من أعرق وأقوى الأندية في أوروبا وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر yalla hoot live

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