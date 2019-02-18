اونلاين | يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم | يلا شوت لايف yalla shoot يلا شوت جديد اون لاين

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يواجه فريق تشيلسي ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق تشيلسي طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق البلوز، وفي مقابل ذلك نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق تشيلسي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق مانشستر يونايتد، حيث يواجه فريق تشيلسي في المباراة الأولى ضيفه فريق مالمو السويدي في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق تشيلسي ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق تشيلسي وبين مضيفه فريق فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق تشيلسي في هذه المباراة على النحو التالي: كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو / جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي / ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق مانشستر يونايتد طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الشياطين الحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق تشيلسي مع ضيفه الثقيل فريق مانشستر يونايتد عبر قناة Bein Sports HD2 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف، وذلك في تمام الساعة 21:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 22:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضاً في تمام الساعة 23:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.