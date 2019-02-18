انت الان تتابع تفاصيل خبر زار "أرطغرل" وحلّ ضيفاً على "بوراك".. أوزيل في إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 06:43 مساءً - نشر صانع الألعاب الألماني المتألّق، مسعود أوزيل، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثناء زيارته وخطيبته أمينة غولشه موقع تصوير المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل".

والتقط نجم نادي آرسنال الإنجليزي وملكة جمال تركيا السابقة صورة لهما مع بطل العمل أنجين ألتان دوزيان.

وأبدى أوزيل سعادته بالفرصة التي حظي بها لمعرفة الأجواء التي يتم فيها تصوير المسلسل الذي لا يزال يحقق أعلى نسبة مشاهدة داخل تركيا وخارجها حتى الآن.

وسار النجم الألماني ذو الأصول التركية على خُطا العديد من مشاهير العالم الذين زاروا موقع التصوير؛ مثل المقاتل الداغستاني المسلم حبيب نور محمدوف، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فضلاً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويُعرف عن "عازف الليل"، كما يحلو لعشاقه تسميته، متابعته للمسلسلات التركية التاريخية؛ على غرار "قيامة أرطغرل"، و"السلطان عبد الحميد"، حيث تلقّى مؤخراً دعوة من بطل المسلسل الأخير لزيارة موقع التصوير.

وفي سياق آخر نشر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، صورة عبر حسابه في "إنستغرام" وهو يحتفي بأوزيل وخطيبته التركية على طريقته الخاصة.

وبوراك هو طباخ تركي من أصول عربية، وله شهرة عالمية وعربية، يتابعه الملايين عبر مختلف منصات "التواصل الاجتماعي"، ويزوره مشاهير السياسة والرياضة والفن لتناول طعامه الشهي.

ومن المنتظر أن يعقد أوزيل وأمينة قرانهما في إحدى القلاع الإنجليزية القديمة بالعاصمة لندن، في يونيو المقبل، حيث تتواصل الاستعدادات من أجل استكمال عملية عقد القران، بحسب صحيفة صباح التركية.

ويُعد أوزيل (30 عاماً) من أبرز نجوم الكرة الألمانية، وساهم بشدة في تتويج "الماكينات" بكأس العالم 2014 في البرازيل، كما دافع سابقاً عن ألوان نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

أما غولشه (24 عاماً) فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات، منها مسلسل "لن أتخلى أبداً"، المترجم للعربية.

وفي 22 يوليو 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب دولياً؛ بسبب غياب دعم الاتحاد الألماني له، والدعاية اليمينية المتطرفة ضده في الإعلام الألماني، فضلاً عن معاملته بـ"شكل عنصري" بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان، في مايو من العام المنصرم.