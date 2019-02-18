شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة نجم ليفربول أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- قد يغيب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ والمقرر لها مساء غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن المهاجم البرازيلي غاب عن تدريبات اليوم، بعد إصابته بفيروس حال دون مشاركته في التدريبات".

وأضافت، يأمل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب في شفاء اللاعب قبل المباراة، ليقود خط الهجوم أمام الفريق البافاري".

وتابعت، في حال غياب فيرمينو، سيتم الاعتماد على المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج كبديل للمهاجم البرازيلي في خط الهجوم.

وأتمت، كما أن الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز سيغيب عن المباراة، بسبب إصابته في أوتار الركبة، حيث لم يشارك اللاعب مع الفريق الإنجليزي منذ شهر يناير الماضي.