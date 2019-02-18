شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي المصري يعود للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، تدريباته اليوم الأثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في الدوري.

وانتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في مران الفريق الجماعي، وكان اللاعب قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي الماضية أمام الإنتاج الحربي، ليقرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر عدم الدفع به وإشراك شريف إكرامي بديلاً له.

كما انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.