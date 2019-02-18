شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لخطف "ماوريسيو بوتشيتينو" والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ ذكرت تقارير صحفية بيطانية، أن مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشتينو"، ليخلف المدرب المؤقت النرويجي "أولي جونار سولشاير"، بداية من الموسم القادم.

وقد تم تعيين سولشاير كمدير فني مؤقت للفريق عقب إقالة المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو"، عقب الهزيمة بثلاثية من فريق ليفربول.

وحقق "سولشاير" نتائج جيدة، حيث قاد الفريق في 12 مباراة فاز في 10 منها، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، مما جعل البعض يطال باستمرار سولشاير كمدرب دائم.

ويحظي سولشاير بدعم العديد من أساطير الفريق، علي رأسهم بول سكولز، السير بوبي تشارلتون، وأخيرا الشخصية الأعظم في تاريخ النادي الأحمر "السيراليكس فيرجسون".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدير التنفيذي للنادي "إد وودورد جلايزر"، يري أن الحل الوحيد لعودة النادي لمكانته الطبيعة هو التعاقد مع الأرجنتيني "بوتشيتينو".

وأضافت الصحيفة أن " إد وودورد"، علي استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني المقدر ب 34 مليون جنيه استرليني، في سبيل جعله علي رأس القيادة الفنية للفريق.