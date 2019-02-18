شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو ينتطم في مران الأهلي استعدادًا للداخلية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365-يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل، ضمن فاعليات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري العام.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الأثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء، وشهد المران انتطام اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الأحمر، في تدريبات الفريق الجماعية.

وأنتهى اللاعب من من تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة، وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.