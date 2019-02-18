شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يشيد بأجواء ملعب أنفيلد قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365- أشاد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ باجواء ملعب انفيلد الذي يستضيف مباراة فريقه أمام ليفربول غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في مقابلة مع "espn"، " أتطلع للعب هناك في انفيلد، سمعنا الكثير عن مشجعين ليفربول والأجواء الرائعة داخل الملعب".

وتابع، "ستكون مباراتين عظيمتين بالنسبة لنا، من المهم الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا، إنها مثل المواجهات النهائية، كل من يشاهد كرة القدم يعرف أنها أجواء خاصة".

وأضاف، " بطبيعة الحال، أجواء الملعب ستؤثر علينا، أنا أحب ذلك عندما يهتف المشجعين بالقرب من المرمى، ولكن إذا كنت تريد التحدث مع زملائك في الملعب، فهذا ليس بالأمر السهل عندما تكون الأصوات عالية، فهم لا يستطيعون سماعك، عليك أن تتواصل بطريقة مختلفة".

وتحدث نوير عن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائلا، "أعتقد أننا نعرف كلوب و نعرف أسلوبه، و هو يعرف بايرن ميونخ كذلك، لا أحد في وضع أفضل، نحن نعرفه، هو يعرفنا"

كما أشاد الألماني بحارس مرمى الريدز أليسون بيكر، " أحب أسلوبه، رأيته في روما و رأيته مع المنتخب البرازيلي, و هو يقوم بعمل رائع".

وعلق نوير على ما حدث لمواطنه كاريوس حارس الريدز السابق في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، " كنت مع المنتخب، و شاهدنا المباراة معا، كنا نأمل أن يقدم أداء جيدًا، لقد شعرت به حقا، كان يومًا حزينًا لحراس المرمى".

وأتم حارس الفريق البافاري، " خط هجوم الريدز، لديهم تركيبة جيدة جدا، و سريعة و لديهم هجمات مرتدة خطيرة، لكننا نعرف ذلك، رأينا كيف يلعبون ضد الفرق، علينا أن نبقى متكاتفين و نحضر خطة جيدة عندها ستكون لدينا حماية جيدة لدفاعنا".