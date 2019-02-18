شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين يعلن كارلوس جاريدو مدربا للفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأحد، التعاقد مع كارلوس جاريدو لتولي تدريب الفريق، خلفًا للكرواتي زوران ماميتش الذي انتقل للهلال السعودي.

ونشر العين عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”العين يعلن تعاقده رسميًا مع الإسباني غاريدو لقيادة ”الزعيم“ حتى نهاية الموسم“.

والجدير بالذكر أن جاريدو تولي درب كلا من، الرجاء البيضاوي المغربي، والأهلي المصري والاتفاق السعودي، إلى جانب فياريال وريال بيتيس الإسبانيين.

ويحتل العين المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الشارقة، مع تبقي 11 جولة على النهاية.