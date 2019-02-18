شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يشبه نجمه بزجاجة الكاتشب والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يعيش المهاجم التشيلي " أليكسس سانشيز"، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، أسوء فترات ماسيرته منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد العام الماضي.

ويعاني "أليكسس" من تراجع بشكل غريب في مستواه، وأعتقد البعض أنه بسبب طريقة اللعب التي اتبعها البرتغالي المقال "جوزيه مورينيو"، ولكن لم يتغير الحال بعد إقالة مورينيو وتعيين سولشاير.

ودافع "سولشاير" عن مهاجمه بعد الانتقادات الموجهه له من الصحافة الإنجليزية، خاصة بسبب الراتب الضخم الذي يحصل اللاعب عليه، حيث يقدر براتبه بنحو 400 ألف استرليني في الأسبوع.

وقال "سولشاير" :"سانشيز مثل زجاجة الكاتشب، من الممكن ألا تعطيك شئ بعد فترة من الضغط المتواصل عليها، ولكن بعد فترة من الضغط تعطيك كل ما لديها".

ويذكر أن مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا بعد قليل علي فريق تشيلسي، في اطار دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام المباراة في الساعة 10:30 بتوقيت مكة الممكرمة، 9:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة حصريا علي قناة بي ان سبورت 2، بتعليق التونسي روؤف خليف.