شكرا لقرائتكم خبر عن بيانيتش : قادرون علي الفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أكد الدولي البوسني " ميراليم بيانتيش"، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه قادر علي تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وشدد علي أن الفريق يستطيع تحقيق اللقب، لكن مع بعض الأشياء التي يحتاج الفريق لتطويرها.

وقال بيانيتش:"التتويج بذات الأذنين هو حلمي، وأنا هنا في المكان الصحيح من أجل تحقيقه".

وأضاف " في نهائي كارديف كنا نشعر أننا أقوياء للغاية، لكن علينا تطوير بعض الأشياء لنكون بنفس القوة داخل إيطاليا وخارجها".

وأما عن لقاء أتليتكو مدريد قال:" هم أكثر الفرق الأوروبية تقدم كرة شبيهة بنا، يعتمدون علي تضييق المساحات وهم بارعون في ذلك".

وأختتم حديثه قائلا " لديهم لاعبين أقوياء علي المستوي الجماعي، للكن قدراتنا الفردية أعلي منهم،وعلينا استغلال التفوق في صناعة الفارق".