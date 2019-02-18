انت الان تتابع فضيحة..عبد الفتاح يخالف قرار الجبلاية في أزمة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، خالف قرار مجلس إدارة الجبلاية، عندما طالب الحكام بتوقيع تعهدات بعدم العمل في الأندية والأكاديميات، لتجنب اللغط الذي حدث بعد واقعة حسن السندبيسي في لقاء الأهلي وحرس الحدود فى المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الممتاز، وتداول بعدها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للحكم المساعد، وهو يتولى تدريب إحدى أكاديميات الأهلي، وهو القرار الذي رفضه عدد كبير من الحكام.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن اتحاد الكرة سبق ووافق على عمل الحكام بالأكاديميات والأندية شرط عدم إدارة مباراة لفريق تابع للنادي أو الأكاديمية إلا أن عبد الفتاح خالف القرار. شاهد أيضًا.. غضب بين الحكام بسبب أزمة مباراة الأهلي والحرس كان الحكام قد تحدثوا مع عصام