انت الان تتابع كورتوا: أثق بأن الريال يسير في الطريق الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا

اعترف البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بأن هزيمة فريقه أمام جيرونا 1 / 2 مطلع الأسبوع الحالي في الدوري الإسباني لكرة القدم كانت "مخيبة للآمال" لكنه يثق بأن الريال "يسير في الطريق الصحيح".

وبعث كورتوا برسالة اطمئنان وتفاؤل لجماهير الفريق قائلا إنه "مقتنع" بأن الريال يسير بشكل جيد في الطريق الصحيح.

وأوضح الحارس البلجيكي الدولي ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين ، : "مباراة جيرونا كانت محبطة ومخيبة للآمال. ولكنني أثق بأننا نسير في الطريق الصحيح. مستوانا تحسن بشكل هائل منذ بداية الموسم".

وأوضح أن الفريق تعلم بعض الدروس من مباراة جيرونا. وقال : "لدينا الموهبة وروح الفريق والإصرار على مواصلة التحسن في المستوى".

وكانت الهزيمة أمام جيرونا وفوز برشلونة على بلد الوليد 1 / صفر وسعا الفارق بين برشلونة المتصدر وريال مدريد إلى تسع نقاط.