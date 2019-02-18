الان تتابع محترف الهلال قوميز يتفاعل مع الطفل ناصر السبيعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

تفاعل محترف نادي الهلال السعودي الفرنسي بافتيمبي قوميز، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الطفل ناصر السبيعي، الذي فقد والده بعدما استشهد في الحد الجنوبي، وظهر الطفل بمقطع يقلد فيه فرحة الفرنسي قوميز بعد تسجيله أي هدف.

و قال قوميز عبر حسابه: سنتبادل بعض النصائح.. سأريه كيف يُحسن احتفال الأسد.. وسيعلمني كيف أضع المزيد من الأهداف.. لذا فإن تويتر يقوم بعملك”.