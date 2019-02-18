شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن انطلاق مكتب الشباب الأفريقي من أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق فعالية «مكتب الشباب الافريقي» أولى فعاليات مهرجان الرياضة للجميع، في اطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من 17 – 20 فبراير الجاري بمحافظة اسوان .

كما أعلن الوزير عن مسابقة الاتحاد المصري للثقافة والرياضة ضمن فعاليات المهرجان بمحافظة أسوان، والتى يشارك بها شباب من مختلف الدول الأفريقية مثل دولة كوت ديفوار، السودان، نيجريا، مالي، مالاوي، اوغندا، ملاوي، الكنغو، ارتريا، تشاد، مالي، الصومال، ليبيريا، بوركينا فاسو، موريتانيا، اثيوبيا، سيراليون، كنيا، وغنيا. وقام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية باسوان يرافقة، فتحى عبدالحافظ مدير عام الشباب بأسوان في عدد من المواقع الشبابية والأندية الرياضية بمدينة أسوان.

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بأسوان

وقال مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، إن الوزير يفتتح اليوم أولمبياد الاتحادات النوعية للشباب بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، وكذلك مشاركته غدا في انطلاق فعاليات مهرجان الرياضة للجميع بأسوان، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي للثقافة الرياضية والإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والاتحاد العربي والمصري للرياضة للجميع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في الفترة من 17فبراير إلى 19فبراير.

وأضاف أن الوزير يشارك غدًا في ماراثون مشي من المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد إلى نادي أسوان، مشيرا أن وزير الشباب يشارك في مؤتمر بعنوان، دور الشباب العربي ومكافحة التطرف الفكري بقاعة عروس النيل بكورنيش النيل.