غياب فيرمينو عن تدريب ليفربول الأخير قبل مواجهة ميونخ

تخلف النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن تدريب ليفربول الأخير قبل مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، كما تواصل غياب المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

وتبعًا لشبكة سكاي سبورتس، لم يظهر فيرمينو في تدريب الفريق الإنجليزي بـ "ميلوول" مقر تدريبات ليفربول، قبل قمة دوري الأبطال أمام الفريق البافاري، كما تواصل غياب لوفرين الذي يعاني من الإصابة، ولم يتواجد في معسكر ليفربول بالأراضي الإسبانية الأسبوع الماضي.

وأوضحت "سكاي سبورتس" إلى أن لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو قد يشارك في قلب الدفاع، لحل الأزمة التي يعاني منها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، حيث يغيب جو جوميز بسبب الإصابة، بينما يغيب فيرجل فان دايك بسبب الإيقاف، ولا يتواجد في ذلك المركز سوى الكاميروني جويل ماتيب.

ويستضيف ستاد أنفيلد بمدينة ليفربول مواجهة ليفربول وبايرن ميونخ في العاشرة مساء غد الثلاثاء، بينما يلتقي الفريقان إيابًا على ملعب أليانس أرينا بالأراضي الألمانية في الثالث عشر من مارس المقبل.