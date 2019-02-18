رسميا ..العين الإماراتي يعلن الإسباني جاريدو مديراً فنياً للفريق

أعلن نادي العين الإماراتي عن التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

على أن يقود غاريدو الزعيم لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي، قابل للتمديد بموافقة الطرفين.

وأُقيل جاريدو من منصبه كمديراً فنياً لفريق الرجاء المغربي خلال الفترة السابقة، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن العين فسخ تعاقده مع الكرواتي ماميتش بالتراضي بين الطرفين، في ظل رغبة الأخير في الانتقال لتدريب فريق الهلال السعودي.

غاريدو صاحب الـ 49 عاما بدأ مشواره التدريبي في مسقط رأسه مع فريق نادي ال بوج، وتولي تدريب العديد من الانيدة الكبيرة منها فريق نادي أوندا الإسباني ونادي فياريال الإسباني ونادي كلوب بروج البلجيكي ونادي ريال بيتيس، والأهلي المصري في موسم 2014/2015 ليحقق معه لقبي السوبر المصري وكأس الاتحاد الكونفدرالية الأفريقية، والاتفاق السعودي وفريق نادي الرجاء المغربي الذي حقق مع الفريق المغربي لقب بطولة الاتحاد الكونفدرالية الأفريقية وكأس العرش المغربي.