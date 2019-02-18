وزير الرياضة المصري: إذا تم إلغاء الدوري سوف يسبب خسائر كبيرة

صرح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن إلغاء مسابقة الدوري المصري تتسبب في خسائر كبيرة للوسط الرياضي الذي يتأهب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وفي تصريحات للصحافيين قال صبحي:"لا يجب أن يتم إلغاء الدوري، لأن هذه الخطوة ستجلب الكثير من الخسائر الكبرى علينا".

وكانت أنباء قد تواترت حول إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بسبب عدم وجود وقت كافي لإنهاء البطولة قبل بداية كأس الأمم الإفريقية في مصر الصيف المقبل.

وأضاف صبحي:"يجب أن يطبق اتحاد الكرة لائحته وينظم المسابقة بالطريقة المثلى حتى تكتمل للنهاية، كما يجب أن يتكتاف الجميع من أجل مصلحة الوطن".

وأختتم :"علينا أن نضع مصلحة مصر أمامنا جميعاً، الدوري سيكون خير إعداد لمنتخبنا الذي سينافس في البطولة الإفريقية الصيف المقبل"