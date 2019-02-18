مدير المنطقة الرياضية لليوفنتوس موقف ناديه من التعاقد مع إيكاردي،محمد صلاح،مبابي

صرح مدير المنطقة الرياضية بنادي يوفنتوس، فابيو باراتيسي، عن موقف ناديه من التعاقد مع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، بجانب بعض النجوم الآخرين أمثال محمد صلاح، وكيليان مبابي.

وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية اليوم الإثنين: "عملنا لم يكن مزعجًا، ومؤخرًا لم تكن هناك اتصالات مع وكيلة إيكاردي".

وأضاف "لقد كانت عملية إعلامية، حول إمكانية أن يُغير إيكاردي الفريق، وعما إذا كان يوفنتوس يحب ضمه، إيكاردي الآن في إنتر ميلان، وهناك أسئلة قد تأتي في أحداث مستقبلية".

وحول إمكانية ضم محمد صلاح نجم ليفربول، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، صرح باراتيسي "في الوقت الحالي إنه سوق خيالي. أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو/حزيران المقبل".

واكمل "نحن بالفعل قمنا بتعاقد كبير بعد التوقيع مع رامزي. إنه لاعب خاض 350 مباراة مع آرسنال ومنتخب ويلز. إنها ضربة كبيرة لنا".

وتابع "دوجلاس كوستا، لاعب استثنائي؛ حيث يحقق دائمًا نجاحات كبيرة في الفرق التي يلعب لها، نحن دائمًا حريصون على التحسن، لكنه ليس أمرًا سهلاً".

وتطرق للحديث عن أليجري، مدرب الفريق، قائلاً: "المشاريع أكثر أهمية من الانتصارات والهزائم. أظهرنا ذلك لمدة 9 سنوات. أليجري هو جزء من المشروع وأنا واثق أنه بغض النظر عن نتائج دوري الأبطال، سيبقى معنا".

وأردف "أتلتيكو مدريد؟ نحن نؤدي بشكل جيد، وأمامهما ستكون المباراتين في غاية الصعوبة، لكن دوري الأبطال ليس هاجسًا، بل حافزًا، في كل عام نحاول أن نكون فريق تنافسي في كل البطولات".

وواصل "المباراة ستحسم عبر التفاصيل الصغيرة. لا أعتقد أننا يجب أن ننتظر نتائج المباراتين، لنعرف مدى تواجد يوفنتوس في أوروبا، في السنوات الأخيرة لعبنا نهائي البطولة مرتين أمام ريال مدريد، وبرشلونة، وأثبتنا أننا نلعب دائمًا في مستوى عالٍ".

واستطرد فابيو "ديبالا يلعب باستمرار تقريبًا. إنه لاعب ليوفنتوس، وبالرغم من أن سنه لا يزال صغيرًا، إلا أنه أظهر الكثير بالفعل: عليه أن يتحسن لكي يكون علمًا في يوفنتوس وأنا واثق من أنه سيصبح كذلك. لديه الأخلاق والمهارات لفعل ذلك".

وأختتم "رونالدو كان مطلوبًا من يوفنتوس، وليس من قبل مدير واحد، وفي هذه الحالات، إرادة الرئيس دائمًا تكون سائدة".