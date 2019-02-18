ايطاليا: الانتر يتألق.. ولاتسيو يتعثر

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محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 01:44
حقق إنتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه سمبدوريا 2-1، ومني لاتسيو بخسارة مفاجئة أمام مضيفه جنوى 1-2، فيما ألغت الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو هدفا لسبال في مرمى ضيفه فيورنتينا ومنحت ركلة جزاء للضيوف قلبت مسار المباراة التي انتهت بخسارة المضيف 1-4 الأحد في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وخاض إنتر المباراة الثانية تواليا في غياب قائده السابق وهدافه الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي جرده النادي من شارة القائد ومنحها للحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش لتماطله في تجديد عقده مع النادي. وتابع إيكاردي المباراة من المدرجات إلى جانب زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا. وانتظر إنتر ميلان الدقيقة 73 لترجمة أفضليته إلى هدف عندما توغل الكرواتي إيفان بيريسيتش من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية تابعها دانيلو دامبروزيو من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي.
ولم تدم فرحة إنتر ميلان سوى دقيقتين حيث نجح مانولو غابياديني في إدراك التعادل مستغلا تباطؤ الدفاع في تشتيت الكرة فخطفها وتابعها بيسراه على يسار هاندانوفيتش (75).
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