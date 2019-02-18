شكرا لقرائتكم العين الإماراتى يتعاقد مع مدرب الأهلى السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي العين الإماراتي اليوم، الاثنين، تعاقده رسمياً مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلي لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال جاريدو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين، ، إنه لم يتردد في قبول عرض النادى الإماراتى لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة هذا النادي الكبير والذي يمتلك إدارة محترفة ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي وأي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في جودة وإمكانيات لاعبي العين لتحقيق طموحاته الشخصية في عالم التدريب وفي اعتقادي أنهم قدموا أنفسهم في كأس العالم للأندية الإمارات 2018 بصورة مشرفة حصلوا من خلالها على إشادة وتقدير الجميع.

وأعرب جاريدو عن بالغ تقديره لإدارة نادي العين على احترافية التعامل، موضحاً: "جلست مع إدارة النادي خلال فترة المفاوضات وتم توضيح أهداف النادي وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة، وشخصياً على معرفة جيدة بالفريق جميع العناصر التي يضمها، وهدفنا الرئيس يكمن في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019 والمحافظة على لقب بطولة الدوري والعين يمتلك الإمكانيات والمقدرة والشخصية القوية التي ستقوده إلى تحقيق طموحات جماهيره، وأتمنى أن يحظى الفريق في المرحلة المقبلة بالدعم القوي والمساندة المطلوبة من جميع أعضاء العائلة العيناوية المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وطبية وجماهير وكل منتسب للنادي بروح الفريق الواحد".

أضاف "سأستهل عملي اليوم باجتماع قصير مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون والطاقم الطبي والكل يدرك جيداً أنه لا وقت للحديث وأهدافنا في العين واضحة ولا سقف لطموحاتنا الأمر الذي يفرض علينا التركيز بصورة جيدة ومضاعفة الجهود وأتمنى أن نوفق في تحقيق أهداف هذا الكيان الكبير وإسعاد جماهيره الوفية".

وكانت إدارة العين كلفت مدرب فريق الرديف، الكرواتي زلجيكو سوبتيش من أجل الإشراف على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد بعد انتقال المدرب زوران ماميتش لنادي الهلال السعودي.

ونجح جاريدو في قيادة الرجاء البيضاوى المغربى للحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولى، قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.