شكرا لقرائتكم أحد السعودى يكشف موعد فسخ عقد مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد العلوي المشرف العام على الكرة في نادي أحد السعودي، في تصريحات إذاعية أن مؤمن زكريا سيخضع لفحوصات طبية أخيرة لتحديد الموقف من استمرار عقد إعارته مع النادي أو فسخ التعاقد.
وأوضح العلوي، أن مؤمن مصاب منذ أن تم التعاقد معه ولم يستفد منه النادي ولم يشارك في التدريبات، ليتعرض لأي إصابة بقميص أحد.
وشدد المشرف العام على الكرة بأحد، أنه يتمنى أن يؤكد التقرير الطبي الذي سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أيام على الأكثر جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات للاستفادة منه.
وعن أحمد جمعه مهاجم الفريق القادم من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة أكد العلوي، أنه يقدم مستوى جيد ويحظى بثقة جماهير النادي، متوقعا أن يسعى النادي لتجديد الإعارة بنهاية الموسم الحالي.
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