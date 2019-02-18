شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. انتظام الشناوي وصالح و48 ساعة تنتظر أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الشناوي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي الماضية أمام الإنتاج الحربي، ليقرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر عدم الدفع به وإشراك شريف إكرامي بديلا له.

كما انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

في المقابل، ينتظم وليد أزارو مهاجم الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة، وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.