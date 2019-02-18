شكرا لقرائتكم تريزيجيه يخطف قلب مدرب قاسم باشا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظي محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا بإشادة مصطفى دينزلي المدير الفني للفريق عقب مباراة جالطة سراي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري التركي.

مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا أثنى على الروح القتالية التى تحلى بها محمود تريزيجيه بعدما قرر النجم المصري إكمال اللقاء مصاباً نظراً لحاجة الفريق الماسة إلى جهوده.

وعلم "الخليج 365" أن محمود تريزيجيه شارك في الشوط الثاني من عمر المباراة التي انتهت بفوز جالطة سراي بنتيجة 4 – 1 وهو يعاني من كدمة قوية في الكتف.

وعلى الرغم من معاناة تريزيجيه من الإصابة القوية إلا أن النجم المصري رفض مطالب الجهاز الطبي للفريق بمغادرة أرض الملعب وأصر على إستكمال اللقاء حتى نهايته.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها تريزيجيه معاناته من جزع خفيف في الكتف لن تؤثر على مشاركاته القادمة مع قاسم باشا.