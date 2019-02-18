شكرا لقرائتكم كاف يرفض طلب الزمالك ويستخدم حق الفيتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذى تقدم به مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قبل أيام.

وتلقى نادى الزمالك اليوم الاثنين خطابا من الاتحادين الأفريقى والمصرى لكرة القدم يؤكد فيه رفضه تعديل ملعب مباراته أمام بترو أتليتكو الانجولي والتى ستقام بالجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية في التاسعة من مساء الأحد المقبل.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل نادى الزمالك فإن طلب القلعة البيضاء بنقل مباراة بترو أتليتكو الانجولي من ملعب برج العرب إلى بتروسبورت قوبل بالرفض من قبل كاف الذى استخدم حق الفيتو مؤكدا أن الفريق سيخوض مباراته المقبلة بشكل نهائي على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب بشكل نهائى.

وقام مسئولى الزمالك بإرسال خطابات إلى اتحاد الكرة والاتحاد الافريقى بخصوص نقل مباراة بترو أتليتكو الانجولى بناءا على توصية الجهاز الفنى بقيادة كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بخوض المباريات الأفريقية فى القاهرة.