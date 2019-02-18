شكرا لقرائتكم جمعية عمومية طارئة لاتحاد الكرة 23 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية ، اقامة الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية في موعدها 23 فبراير الجاري ، بناء علي قرار أعضاء الجبلاية . وقال مجاهد ان الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة ستقام في موعدها وفي أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر ، علي ان يتم اخطار الاندية بالمواد المقترح تعديلها خلال الفترة المحددة وفقا للائحة .

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