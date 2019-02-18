شكرا لقرائتكم ليفربول وبايرن..ماذا قدم صلاح أمام البافاري في المواجهات السابقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض محمد صلاح نجم منتخب مصر إختباراً صعباً مع فريق ليفربول الإنجليزي الذي يستضيف نظيره بايرن ميونخ الألماني في العاشرة مساء الثلاثاء بملعب "أنفيلد" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين محمد صلاح وبايرن ميونخ منذ إنضمامه لصفوف ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".

وسجل محمد صلاح هدفاً في فوز ليفربول على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الأول من أغسطس لعام 2017 بملعب "أليانز أرينا" ضمن فعاليات بطولة كأس أودي الودية.

وكان ساديو ماني بادر بالتسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34، فيما إختتم دانييل ستوريدج أهداف ليفربول في الدقيقة 83، بعد استبداله بالنجم المصري في الدقيقة 68 من عمر المباراة.