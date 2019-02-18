شكرا لقرائتكم رسميا .. جونيور آجاى يجدد عقده مع الأهلى 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادى الأهلي فى تجديد عقد النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق لمدة 3 مواسم قادمة. وتوصل مسئولو النادى الأهلى لاتفاق مادى مع أجاى يقضى بتعديل قيمه عقده فى الموسم المتبقي مع تمديد عقده لمدة موسمين آخرين. وشهدت الأيام الماضية قيام مسئولو النادى الأهلى بتمديد عقود أكثر من لاعب .

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