شكرا لقرائتكم العين الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب الإسباني غاريدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين تعيين الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا له حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود إمكانية لتمديد العقد بالتوافق بين الطرفين.

وكان العين قد أعلن في نهاية الشهر الماضي إنهاء عقد زوران ماميتش بالتراضي رغم أن المدرب الكرواتي قاد الفريق لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وقال العين في موقعه الرسمي: يعلن نادي العين رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لقيادة فريق الكرة الأولى حتى نهاية الموسم الحالي قابل للتمديد بموافقة الطرفين، وتقرر أن يدشن المدرب الإسباني مهمته مع الفريق بداية من الحصة التدريبية المسائية يوم الاثنين في إطار التحضيرات لمواجهة النصر المقررة يوم السبت 23 فبراير الحالي على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقاد غاريدو (49 عاما) الرجاء البيضاوي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي في نوفمبر الماضي لكنه أقيل من منصبه بعد الخسارة 2-صفر في الرباط من النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية بكأس العرب في نهاية يناير الماضي، كما فاز مع الرجاء البيضاوي بلقب كأس العرش المغربي، ويحتل العين المركز الثاني في الدوري الاماراتي بفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر.