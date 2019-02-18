شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يفقد جهود ريبيري وبواتينغ في مواجهة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ إن الجناح فرانك ريبيري وقلب الدفاع جيروم بواتينغ سيغيبان عن مواجهة بين بطل ألمانيا ومستضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأبلغ كوفاتش الصحافيين قبل السفر إلى إنجلترا أن ريبيري بقي في ميونيخ بعد أن رزق بمولود بينما يعاني بواتينغ من فيروس بالمعدة، وسينتظر العملاق البافاري أيضا حتى يوم الاثنين لمعرفة ما إذا كان الجناح كينغسلي كومان سيصبح جاهزا بعد إصابته في الكاحل يوم الجمعة، وسجل اللاعب الفرنسي هدفين لكنه أصيب في الدقائق الأخيرة من الفوز 3-2 على مستضيفة أوجسبورغ.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن للصحفيين :حالته تحسنت كثيرا لكن يتعين أن ننتظر لفترة أطول. امامنا 36 ساعة حتى المباراة وقد يحدث الكثير. الأمر مشجع لكن لا يمكن تأكيد مشاركته حتى الآن.

وستقام مباراة العودة بين بايرن ميونخ وليفربول في ميونيخ في 13 مارس.