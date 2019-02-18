شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جروس ولاعبى الزمالك قبل مواجهة الطلائع.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل .

وهنأ جروس خلال جلسته اللاعبين بالفوز الذى حققه الفريق أمس على إنبى بهدفين مقابل هدف، ومواصلة صدارة جدول المسابقة بعد الوصول للنقطة 51، كما طالبهم بضرورة استمرار الروح القتالية فى المباريات المقبلة ومواصلة الانتصارات والاستمرار فى التربع على قمة الدورى، من خلال التركيز وبذل أقصى جهد لديهم فى التدريبات.

كما تحدث جروس مع اللاعبين فى بعض الأمور الفنية والأخطاء التى أرتكبها بعضهم خلال لقاء إنبى لعلاجها .

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الـ23 من الدورى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة.