شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "كاف" يرفض طلب الزمالك ويستخدم حق الفيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذى تقدم به مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قبل أيام. لقراءة التفاصيل اضغط هنا..

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