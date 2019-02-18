شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم وليد أزارو مهاجم الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة، وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى الجولة الـ 23 من مباريات الدورى العام.