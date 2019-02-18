شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي جاهز طبيًا لمواجهة الداخلية.. وصالح جمعة يشارك فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الإثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الشناوي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي الماضية أمام الإنتاج الحربي، ليقرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر عدم الدفع به وإشراك شريف إكرامي بديلاً له.

كما انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الإثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.