شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ترفيهى فى الزمالك بعد الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء الفريق أمس أمام إنبى تدريبات تأهيلية خفيفة بالركض الخفيف وذلك على هامش المران الجماعى المقام حاليًا بملعب النادى استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة 23 فى الدورى الممتاز .

وعقب التدريبات التأهيلية توجه اللاعبون إلى الجيم لأداء بعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد، وفضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كرستيان جروس خوض تلك المجموعة هذه الفقرة فقط، حتى لا يتعرضوا للإرهاق وذلك فى ظل ضغط المباريات للفريق.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة.