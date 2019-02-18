شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي.. والشحات يصطحب نجليه فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين على استاد مختار التتش بالجزيرة.

وخلال المحاضرة قام لاسارتى بشرح طريقة لعب فريق الداخلية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، وتحديد واجبات ومهام كل لاعب.

بينما اصطحب حسين الشحات لاعب الفريق نجليه لحضور المران، وحرص لاعبو الفريق الأحمر على التقاط الصور التذكارية مع أحمد وآسر نجلى الشحات.

واستأنف الأهلى تدريباته عصر اليوم الإثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربى أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلى لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.