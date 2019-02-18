يوسف إبراهيم يتأهل لنهائى إم نول كلاسيك للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز يوسف إبراهيم، لاعب وادى دجلة، على مواطنه شهاب عصام فى مباراة نصف نهائى منافسات بطولة إم نول كلاسيك والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 11 ألف دولار . وفاز يوسف بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 45 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 - 11-9 - 12-14- 11-6. وتأهل يوسف إبراهيم إلى المباراة النهائية للبطولة ليواجه منافسه الهندى راميت تاندون .

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