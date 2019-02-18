شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إقامة الجمعية العمومية الطارئة فى موعدها 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى باسم الجبلاية، إقامة الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية فى موعدها 23 فبراير الجارى، بناءً على قرار أعضاء الجبلاية. وقال مجاهد إن الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة ستقام فى موعدها بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم إخطار الأندية بالمواد المقترح تعديلها خلال الفترة المحددة وفقا للائحة.

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