غدًا.. الزمالك يعسكر فى السويس استعدادًا لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض المران الأخير للفريق غدًا، الثلاثاء، على ملعب النادى استعداداً لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل بالجولة الـ23 من الدورى الممتاز.
وقرر جروس التوجه إلى السويس عقب المران الجماعى غدًا، من أجل إقامة معسكر مغلق فى إطار الاستعداد لمواجهة الطلائع.
ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
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