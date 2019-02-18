أحد السعودي يوضح: مؤمن زكريا سيرحل عن الفريق في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمد العلوي المشرف العام على الكرة، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من الأهلي، أجرى الكشف الطبي في أحد المستشفيات.

وأشار العلوي، في تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت"، أن اللاعب مصاب، وسيتم تقييم طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب وفقا للتقرير الطبي.

وأوضح أنه في حالة تأكيد التقرير الطبي جاهزية اللاعب خلال فترة وجيزة من أسبوع لـ10 أيام سيتم تجهيزه للمشاركة في المباريات، أما في حالة احتياجه لشهر أو أكثر فبالتالي لن يتم إتمام التعاقد مع اللاعب.

ولم يفصح رئيس أحد، عن موقف المقابل المادي لانضمام اللاعب: "الشيء المهم بالنسبة لنا هي مشاركة اللاعب، لأننا تعاقدنا معه لاحتياجنا الفني له".

وانضم مؤمن لنادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من النادي الأهلي، كإعارة لمدة 6 أشهر.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن دراسة نادي أُحد لفسخ التعاقد مع مؤمن زكريا بالتراضي بعد توقيع مخالصة مالية معه لعدم جاهزيته بعد.

ولم يشارك مؤمن زكريا مع ناديه السعودي في أي مباراة بالدوري بعد، حيث يتذيل أحد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

وعن أحمد جمعه مهاجم الفريق القادم من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة أكد العلوي، أنه يقدم مستوى جيد ويحظى بثقة جماهير النادي، متوقعا أن يسعى النادي لتجديد الإعارة بنهاية الموسم الحالي.