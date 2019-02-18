الإسماعيلي يعلن لمصراوي.. العقوبات الموقعة عليه من الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل

أكد مصدر مسؤول في النادي الإسماعيلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر ناديه بالعقوبات التي سيتم توقيعها عليه خلال الفترة المقبلة بعد أحداث مباراة الأفريقي التونسي.

وحسب ما أكده مصدر -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن الكاف قرر معاقبة الإسماعيلي بغرامة مالية قيمتها 40 ألف دولار.

كما تقرر خوض الإسماعيلي لمباراتين بدون جماهير في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، على أن تنفذ العقوبة في واحدة مع إيقاف التنفيذ في الثانية.

وشدد المصدر على أن العقوبات لا تشمل نقل المباريات خارج مدينة الإسماعيلية، إلا أنه سيتم خوض مواجهتي شباب قسنطينة الجزائري ومازيمبي الكونغولي في برج العرب بالأسكندرية.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن نقل المباريات إلى ملعب برج العرب يرجع لإغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب للتجهيز لخوض كأس أمم أفريقيا 2019.

الجدير بالذكر أن الكاف كان قد قرر إعادة الإسماعيلي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا بعدما تقرر استبعاده بسبب أحداث الشغب في مواجهة الأفريقي التونسي.