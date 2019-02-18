هاني العتال نائب رئيس الزمالك يوصي بتعديل عقود كهربا

أعرب هانى العتال، نائب رئيس نادى الزمالك، عن إرتياحه الشديد بعد فوز فريق الكرة بالنادى أمس على إنبى بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدورى، والاستمرار على صدارة الدورى.

وشدد العتال في تصريحات صحفية، أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، ويقترب يوما بعد الأخر من إقتناص بطولة الدورى، موجها رسالة صريحة إلى لاعبى الفريق، بأن يستمروا على هذه الحالة حتى نهاية مسابقة الدوري.

وتابع العتال “محمود عبد كهربا، صانع ألعاب الفريق، لاعب مميز ومن العيار الثقيل، وعاد للتهديف من جديد، ولابد من سرعة تعديل عقده ماديا من أجل المساواة مع لاعبين أخرين يحصلوا على عقود كبيرة وخاصة أن كهربا من الأعمدة الرئيسية للفريق، ويستحق ذلك”.

ويستعد فريق الكرة بالزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة الدورى.