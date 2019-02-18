حسين الشحات يصطحب أطفاله في التتش لمتابعة مران الأهلي استعدادا للداخلية

اصطحب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجليه لحضور مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وحرص لاعبو الفريق الأحمر على التقاط الصور التذكارية مع أحمد وأسر نجلي الشحات قبل انطلاق مران اليوم.
واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.
ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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