شيكابالا يعود لليونان من أجل أولمبياكوس

يستعد صانع الألعاب الدولي المصري السابق محمود شيكابالا للعودة إلى اليونان خلال الساعات القليلة القادمة، لاستئناف إعارته مع متذيل جدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز “أبولون”.

أبولون الذي يدربه المدرب اليوناني المخضرم “بابيس تينيس” لم يُمانع خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في ترك شيكابالا يعود إلى الدوري المصري مقابل 20 ألف دولار فقط لقطع الإعارة، وهذا ما دفع اللاعب نحو العودة إلى القاهرة لفتح باب المفاوضات مع النادي المصري البورسعيدي الذي أراد التوقيع معه بعقد دائم.

لكن الزمالك رفض البيع بشكل نهائي من أجل مواصلة التربح من شيكابالا في السنوات القادمة، سواء داخل أو خارج مصر.

وخضع شيكا إلى تدريبات مكثفة في القاهرة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ انتهاء الميركاتو الشتوي، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية، تمهيدًا لعودته إلى المباريات التنافسية.

وأنهى صاحب الـ 32 عامًا إجراءات السفر إلى اليونان مطلع هذا الأسبوع، وقد يكون متاحًا للمشاركة مع أبولون في الجولة الـ22 من الدوري اليوناني أمام أيك أثينا يوم 23 فبراير الجاري أو أمام أولمبياكوس في الجولة 23 يوم الثالث من مارس –على أبعد تقدير–.

وجمع أبولون تسع نقاط فقط من الـ 16 جولة الماضية ليتذيل في المركز الـ 16، وفرصه تكاد تكون مستحيلة للنجاة من الهبوط حيث يتبعد عن المركز الـ 12 الذي يحتله نادي “لاميا” بفارق 12 نقطة واضحة.

ومن المعروف أن الفريق الذي يُنهي الدوري اليوناني في المركز الـ 13، ينتقل لخوض مباراة فاصلة مع الفريق الذي أنهى الموسم في المركز الرابع بدوري الدرجة الثانية.

ولعب شيكابالا 10 مباريات مع أبولون في النصف الأول من الموسم الجاري، وسجل هدف وحيد كان في خسارة الفريق 1/5 أمام العملاق الأخضر “باناثينايكوس” يوم 24 نوفمبر الماضي.

وظهر شيكابالا للمرة الأخيرة مع أبولون قبل العودة إلى مصر يوم 16 ديسمبر، عندما شارك كبديل في فوز فريقه بهدف دون رد أمام إكسانثي.

محمود شيكابالا مع محمود تريزيجيه في كأس العالم 2018 (صور: Getty)