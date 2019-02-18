قاسم باشا يحسم مصير تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه

كتب - أمير فرج:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن مجلس إدارة نادي قاسم باشا التركي، حسم مصير الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه بشأن استمراره في الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأزمات التي افتعلها

اللاعب من أجل مغادرة ناديه.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي قاسم باشا وافقت أخيرًا على رحيل النجم المصري، محمود حسن تريزيجيه، عن صفوف النادي، وذلك عقب

نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أضافت التقارير أيضًا أن إدارة نادي قاسم باشا سوف تنظر إلى أي عرض رسمي سيتم تقديمه من طرف أي ناد سواء داخل أو خارج دولة تركيا، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه.