هوملز: ليفربول فريق مميز وعلينا عدم التأثر بأجواء "أنفيلد"

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أكد ماتس هوملز مدافع بايرن ميونيخ الألماني أهمية التركيز طوال المباراة أمام خصم خطير مثل ليفربول من أجل الفوز والتأهل.
وشدد على أهمية عدم التأثر بالأجواء والضغط الذي سيكون من قبل الجماهير بأنفيلد.
ويستعد ليفربول لمواجهة ضيفه بايرن ميونيخ، مساء غد، الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال إوروبا.
وقال هوملز في تصريحاته لقناة بايرن ميونيخ "ليفربولفريق مميز، حقيقة أنهم بلغوا المباراة النهائية الموسم الماضي وأنهم في قمة البريميرليج حالياً ليست بالصدفة".
وأضاف "لقد لعبت هناك مرة واحدة من قبل، الأجواء حقاً لا تصدق، عليك أن تقاتل لمدة 90 دقيقة وإلا ستخسر، إنه تحدٍ رائع في الحقيقة".
وتابع "بالطبع ليفربول فريق كبير ولكن لا
وأشار "من المهم أن لا نتأثر بأجواء ملعب الخصم، لن تكون مهمة سهلة لكنها ستكون الخطوة الأولى لجعلها مباراة جيدة لنا، يجب أن تكون شجاعا عندما تكون الكرة بحوزتك و عندما لا تكون بحوزتك, و يجب أن تكون منظما أيضا".
وأختتم "عدم الاستسلام للضغط أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، أنا أعلم مدى تنظيم الفِرق التي يديرها كلوب".
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