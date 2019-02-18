كلوب يكشف أمنية جماهير ليفربول قبل موقعة بايرن ميونيخ

كتب: محمد معتز صلاح الدين

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أمنية جماهير الفريق والبطولة التي يتمنى الجماهير تحقيقها، مؤكدًا أنه إذا تم سؤال الجماهير عن إذا كانوا يرغبون بتحقيق دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، فسيختارون لقب

الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري الأبطال: " ‏جميع مشجعي ليفربول سيفضلون الفوز بالبريميرليج

على الفوز بدوري الابطال إذا سألتهم، لكننا الآن سنلعب في دوري الأبطال، أحمد الرب أنه ليس علينا اتخاذ هذا القرار، بل هم من اختاروه".

وأضاف "‏لكننا ندخل بكل قوتنا للمنافسة على البطولتين، غداً يجب أن نبذل كل جهدنا وأن نلعب كرة القدم المتوقعة مننا عندما نأتي لأنفيلد".