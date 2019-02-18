- 1/2
- 2/2
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أمنية جماهير الفريق والبطولة التي يتمنى الجماهير تحقيقها، مؤكدًا أنه إذا تم سؤال الجماهير عن إذا كانوا يرغبون بتحقيق دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، فسيختارون لقبالدوري الإنجليزي.
وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري الأبطال: " جميع مشجعي ليفربول سيفضلون الفوز بالبريميرليج
وأضاف "لكننا ندخل بكل قوتنا للمنافسة على البطولتين، غداً يجب أن نبذل كل جهدنا وأن نلعب كرة القدم المتوقعة مننا عندما نأتي لأنفيلد".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف أمنية جماهير ليفربول قبل موقعة بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.